Balingen Bild von Rene Schorer liegt vorne

Unter dem Motto "Ein Haus voller Leben – wie wünschen sich Kinder das Generationenhaus" wurden Malvorlagen, die die Umrisse des Hauses in der Filserstraße abbilden, ausgegeben und die Teilnehmer konnten ihre Vorstellungen und Ideen einbringen. Die eingereichten 41 Bilder wurden im Treppenhaus des Generationenhauses aufgehängt.

Mitarbeiter sowie Ehrenamtliche, die das Haus besuchten, fungierten als Jury und haben durch die Vergabe von Klebepunkten auf den jeweiligen Bildern die Gewinner ermittelt.

Nun haben OB Helmut Reitemann, Anne Bohn sowie Harry Jenter, Leiter des Amts für Familie, die Preise überreicht. Der erste Preis, eine Familiendauerkarte für das Freibad in der Badesaison 2018, ging an den elfjährigen Rene Schorer aus Frommern. Über den zweiten Preis, sechs Eintrittskarten für das Eyachbad, freute sich seine achtjährige Schwester Yasmin Schorer. Der dritte Preis, vier Eintrittskarten für das Eyachbad, ging an vierjährige Denise Schatz aus Rothenzimmern.