Balingen/Bietenhausen Zwei Schüler mit Coronavirus infiziert

Mit Ausnahme der betroffenen Lerngruppe laufe der Betrieb an der Sichelschule normal weiter, betonte Luppold.

Aufgrund der Corona-Infektion eines Schülers findet auch in einer der beiden Klassen der Außenstelle Balingen des Diasporahauses Bietenhausen zunächst kein Unterricht mehr statt. In Absprache mit dem Gesundheitsamt ist auch die Tagesgruppe, in der der Schüler nach Bekanntwerden der Infektion zunächst betreut wurde, geschlossen worden. Wie Andé Guzzardo, Vorsitzender des Vereins und Leiter der Einrichtungen gegenüber dem Schwarzwälder Boten bestätigte, würden die Klasse und die Tagesgruppe so lange geschlossen bleiben, wie es das Landratsamt empfehle. "Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt ist sehr gut."

Noch kein Ergebnis

Der Junge könnte sich bei seiner Mutter angesteckt haben, die positiv auf Corona getestet worden war. Sie und ihr Sohn, der ebenfalls positiv ist, sind wohlauf. 13 Kontaktpersonen an der Diaspora-Außenstelle, die mit dem Jungen in Kontakt waren, wurden nach Hause geschickt. Darunter zwei Lehrkräfte, zwei pädagogische Fachkräfte, eine Hauswirtschafterin und ein Mädchen, das ein Freiwilliges Soziales Jahr ableistet. Laut Guzzardo werden alle getestet; ein Ergebnis der Tests liege noch nicht vor. Einige Personen, die direkten Kontakt zum Schüler hatten, mussten zudem in Quarantäne.