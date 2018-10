Balingen Biblische Inhalte mit tollen Melodien einprägsam vermittelt

Balingen-Frommern. "Einfach so" – unter diesem Titel ist am Samstagabend in der evangelisch-methodistischen Friedenkirche in Frommern mit den Künstlern Sam Samba und Band musiziert, geklatscht und gesungen worden. Aber vor allem wurde gemeinsam gedankt und gebetet. Lobpreis dem Herrn und Gott Jesus Christus, voller Freude und Dankbarkeit für das Leben und die Freiheit, den Glauben in Gemeinschaft leben zu können.