Balingen. Die Friedensmesse "The Armed Man" wird vom Chor der Waldorfschule unter der Leitung von Miguel Marigó am Mittwoch, 13. Juni, ab 20 Uhr in der Balinger Stadtkirche aufgeführt. Diese Messe, bei der schon der Einsatz von vier Schlagzeugern die wuchtige Energie der Musik erahnen lässt, vereint auf der Grundlage des mittelalterlichen Gesangs "L’homme armé" ("Der bewaffnete Mann") den vokalen Palestrina-Stil des 16. Jahrhunderts mit brasilianischen Rhythmen und dem persönlichen Stil von Karl Jenkins, der das Werk aus Anlass der Jahrtausendwende komponiert hat. Dabei werden Texte aus der Bibel, des Islam und der hinduistischen Tradition mit freier Lyrik aus verschiedenen Jahrhunderten verknüpft. Der Komponist hat "The Armed Man" den Opfern des Kosovo-Kriegs gewidmet. Zum Abschluss werden die tröstende Worte aus der Apokalypse "Gott wird alle ihre Tränen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein" erklingen.