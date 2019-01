Balingen Bezaubernde Vielfalt der Klangfarben

Den Abschluss der ersten Konzerthälfte bildeten Ausschnitte aus der "Arlésienne-Suite" von Georges Bizet, in der der Komponist mehrere Orchesterstücke aus seinem gleichnamigen Schauspiel zusammengestellt hat. Nach der Themenvorstellung im Unisono folgt ein Dialog zwischen Holzbläsern und Streicher, der in ein abwechslungsreiches Miteinander aller Register gesteigert wird. Dietrich Schöller-Manno führte das Orchester zu einer agogisch und dynamisch lebendigen Interpretation, bei der das Werk durch die scharfe Artikulation eine hohe Transparenz erhielt.

Das Werk beschreibt, wie Dietrich Schöller-Manno in seiner Moderation erläuterte, die "Wesenszüge einer schönen Frau", und die Vielfalt der Klangfarben reichten vom sensiblen Harfenspiel bis hin zu einer von Leidenschaft geprägten Dramatik. Im anschließenden Kinderchor aus Bizets Oper "Carmen" kamen zehn Kinder zum Zuge, die spielerisch den Marsch einer Militärkapelle imitierten und ihren Gesang durch muntere Positionswechsel am Bühnenrand auch szenisch gestalteten.

Auch nach der Pause ging es mit Bizet weiter: Der "Danse Bohême" aus Carmen wurde zu einem schwungvollen Orchesterstück, dessen Pizzicato-Passagen durch ihre rhythmische Exaktheit beeindruckten. Bei der "Zwischenmusik Nr. 3" aus Franz Schuberts Schauspiel "Rosamunde" zeigte sich das Orchester mit weichem romantischen Klang.

Der erste Satz aus der "Schicksalssymphonie" von Ludwig van Beethoven begeisterte durch den Kontrast zwischen kraftvollen und filigranen Elementen. Beim anschließenden "Zigeunerchor" aus dem "Troubador" von Giuseppe Verdi wurde der große Abstand zwischen Chor und Dirigent bei einigen verschleppten Einsätzen der Männerstimmen hörbar.

Besonderen Applaus erhielt die "Cuba-Ouvertüre" von George Gershwin, die von Schöller-Manno als "Mexikanischer Tanz" angekündigt und als Reaktion auf den geplanten Mauerbau in den USA erläutert wurde. Bei den lateinamerikanischen Rhythmen kamen besonders die vier Schlagwerker zum Einsatz.

Es blieb weiter politisch: Mit Edward Elgars "Pomp and Circumstance Nr. 1" nahm Schöller-Manno Bezug auf den Brexit und ermutigte das Publikum mit der Einblendung des Textes zu "Land of Hope and Glory" zum Mitsingen der "inoffiziellen britischen Nationalhymne".

Bei der "Barcarole" aus der Oper "Hoffmanns Erzählungen" von Jacques Offenbach erwiesen sich die Frauenstimmen des Opernchores gegenüber dem Orchester etwas unterdimensioniert, was sich auch beim "Mondchor" aus der Oper "Die Lustigen Weiber von Windsor" von Otto Nicolai zeigte; beiden Werken hätte ein größerer Chor oder eine größere Fülle des Chorklangs gut getan.

Nach dem Ende des offiziellen Programms folgten mehrere Zugaben, bei denen die Arcademia die "im Programm fehlende" Musik von Walzerkönig Johann Strauß nachlieferte: Mit dem "Donauwalzer", der "Tritsch-Tratsch-Polka" und dem "Radetzky-Marsch" folgten drei Kompositionen, die noch einmal Wiener Charme und Esprit zum Ausdruck brachten und vom Publikum mit anhaltendem Beifall honoriert wurden.