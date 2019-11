Balingen Bezahlbares Wohnen auf Schmiden entstanden

Der Mietpreis beträgt durchschnittlich 8,50 Euro je Quadratmeter. Dieser sei nur nur deswegen so niedrig, weil das Grundstück bereits im Eigentum der Wohnbau war und nicht zusätzlich erworben werden musste. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen wie steigenden Baukosten, fehlenden Fachkräfte bei den Handwerksbetrieben, steigenden Klimaschutzanforderungen an die Gebäude, umfangreichen Bauvorschriften und Regularien plant die Wohnbau nach eigenen Angaben auch zukünftig weiteren Mietwohnungsbau in Balingen.