Balingen Bewährung und Geldauflagen

Der Hauptangeklagte muss 9000 Euro, der Mitangeklagte 2000 Euro an den Naturschutzbund bezahlen. Die Bewährungsfristen wurden auf vier beziehungsweise drei Jahre festgelegt. Den Einzugsbetrag für die jetzige Geschäftsführerin des Unternehmens, die Ehefrau des Hauptangeklagten, setzte das Gericht auf 1807 Euro fest.

Davor war es zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigern zu einer Verständigung gekommen. Voraussetzung für die vergleichsweise geringen Strafen war, dass die Angeklagten umfassende Geständnisse ablegten. Wie berichtet, haben sie das auch getan.

Die Fälle, sagte Richter Ernst Wührl in der Urteilsbegründung, seien ähnlich gelagert: Flüssige Abfälle – Fettabscheidungen und Fäkalien – seien in die Kanalisation entleert worden. Allerdings sei stets darauf geachtet worden, dass die Brühe "nicht irgendwo in die Landschaft gekippt" wurde, sondern in eine Kläranlage gelangte. Die Aussage des Sachverständigen dazu: "Eine normale Kläranlage verkraftet das."