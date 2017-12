Balingen Betrunkener flüchtet nach Unfall

Der 51-Jährige war gegen 5.20 Uhr im Bereich der Kreuzung unterwegs, überfuhr dabei einen Randstein, zwei Verkehrszeichen sowie einen Poller und kam nach dem Überfahren einer angrenzenden Wiese an einem Firmengebäude zum Stehen.

Bei dem Unfall zog sich der Mann Schnittverletzungen an einer Hand zu und musste später ärztlich versorgt werden. An dem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zunächst flüchtete der 51-Jährige von der Unfallstelle, konnte dann aber von der Polizei ermittelt werden. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinwirkung, dem dabei verursachten Unfall und wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten.