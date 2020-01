Balingen Betrunkener Autofahrer schanzt über Verkehrsinsel

Die Beamten waren am Freitag gegen zwei Uhr auf Streife in der Bahnhofstraße, als ihnen der Zeuge mitteilte, dass ein Autofahrer soeben eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen überfahren und sich dann in Richtung Stadtmitte davongemacht habe. Vor einer nahegelegenen Gaststätte stießen die Polizisten auf einen beschädigten Audi A3 mit zwei platten Reifen. In unmittelbarer Nähe trafen sie auch den 28-jährigen Fahrzeughalter an. Er war betrunken.