Balingen Betrunken mit Auto in Industriegebiet Gehrn überschlagen

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 25-Jährige aus Albstadt mit ihrem BMW die Straße "Auf Stetten" in Richtung Messegelände. Im BMW befanden sich insgesamt fünf Personen, von denen nach derzeitigem Ermittlungstand die drei Personen auf den Rücksitzen nicht angegurtet waren.

Im Bereich einer scharfen Linkskurve geriet das Fahrzeug der 25-Jährigen ins Schleudern und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Wiese überschlug sich der BMW mehrfach, bevor er völlig zerstört zum stehen kam. Bei dem Unfall wurde ein 21-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Ein 20-jähriger Mitfahrer trug so schwere Verletzungen davon, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde.