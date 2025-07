Zum achten Mal wird am Freitag, 8. August, im Rahmen des Kultursommers bei BL Best of regionalen Musikern eine Bühne geboten. Diese fünf Bands spielen auf dem Balinger Marktplatz.

In Balingen und seinen Nachbarstädten und -gemeinden gibt es musikalische Juwelen, die zwar oft ihre eigene Fangemeinde haben, doch oftmals einem breiten Publikum nicht bekannt sind.

Um zu zeigen, was die Eyachstadt musikalisch drauf hat, haben Markus Wochner, Thorsten Kühn und Elischa Dommer 2016 BL Best of ins Leben gerufen, um regionalen Künstlern und Bands im wahrsten Sinne des Wortes eine Bühne zu bieten – und zwar die Open-Air-Bühne, die während des Kultursommers auf dem Balinger Marktplatz steht.

Fünf Bands unterschiedlicher Musikrichtungen stehen am Freitag, 8. August, auf der Bühne. In welcher Reihenfolge die Acts spielen, wird vorab nicht bekannt gegeben, so dass die Besucher möglichst in den Genuss aller Auftritte kommen. Los geht es um 18.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, es werden bis zu 3000 Besucher erwartet. Es wird bewirtet.

Rockmeister

Bereits im vergangenen Sommer waren Rockmeister bei BL Best of am Start und wollen auch bei der achten Auflage wieder mit Rocksongs, die wohl jeder mitsingen kann, unterhalten. Mit Klassikern von Queen, Guns N’ Roses, AC/DC, Journey und vielen mehr bringt die sechsköpfige Band ein vielseitiges Live-Programm auf die Bühne. Frontmann Kevin Thiede überzeugt mit starker Stimme und Bühnenpräsenz, unterstützt von erfahrenen Musikern.

When Hell Breaks Loose

When Hell Breaks Loose ist eine Metalcore-Band aus Rosenfeld, die seit 2017 mit eigenem Sound überzeugt. Geprägt von Einflüssen wie „Bullet For My Valentine“ und „Killswitch Engage“ verbindet die Band harte Riffs mit melodischen Elementen. Nach ihrer Umbenennung 2019 hat sich die fünfköpfige Formation mit zahlreichen Auftritten regional und überregional einen Namen gemacht. Im Mittelpunkt steht stets die Leidenschaft zur Musik und zur Bühne.

Defender

Defender aus dem Nusplinger Teilort Heidenstadt steht für traditionellen Heavy Metal mit modernem Anspruch. Seit ihrer Gründung 2016 zählt die vierköpfige Band zu den führenden deutschen Vertretern der New Wave Of Traditional Heavy Metal (NWOTHM). Ihr vor Kurzem erschienenes Debütalbum „Dying To Live“ besticht durch messerscharfe Riffs, schnelle Doppelgitarrensoli, filigrane Drums und eingängige Melodien.

Live überzeugte die Band unter anderem an der Seite von Ross the Boss, Night Demon und Stormwitch – mit einem Sound, der kompromisslos für echte Metal-Leidenschaft steht.

BLPD (Boygroup)

BLPD sieht sich als Supergroup aus Balingen, die deutsche Indie- und Punk-Cover spielt. Die Band besteht aus Adam Schwenger am Bass, Marvin Angeletti am Gesang, Chris Stifel an der Gitarre und Andreas Walter am Schlagzeug. Sie bieten Interpretationen bekannter aktueller Songs und streben danach, frischen Wind auf den Marktplatz zu bringen.

Take Two

Take Two – Voice & Guitar stehen für handgemachte Musik mit Gefühl, Stil und Spielfreude. Das Duo – bestehend aus Alfonso Gerardi (Gitarre, Backing Vocals) aus Balingen und Andreas Stets (Gesang, Gitarre) – präsentiert ein generationen- und genreübergreifendes Repertoire im Acoustic Rock/Unplugged-Stil. Mit eigenen Arrangements und viel Liebe zum Detail interpretieren sie Klassiker und Hits der letzten 40 Jahre – von Chris Isaak über Depeche Mode bis Volbeat – auf persönliche und berührende Weise.

Darüber hinaus weisen die Veranstalter drauf hin, dass auf den Plakaten, die seit wenigen Tagen im Balinger Stadtgebiet hängen, die Band „Connexion“ vermerkt ist. Diese hat ihren Auftritt abgesagt, als Ersatz haben Take Two zugesagt.