Balingen Besseres Angebot für junge Forscher

Balingen . Nachdem Oberbürgermeister Helmut Reitemann und der Leiter der Volkshochschule, Ottmar Erath, im Mai das Jugendforschungszentrum in Nagold besuchten, wurde beschlossen, ein solches Angebot auch in Balingen zu bieten. Künftig müssen Balinger Schüler also nicht mehr bis nach Nagold, um etwa Krankheiten wie Krebs oder die Robotik zu erforschen. "Ein Jugendforschungszentrum soll die schon vorhandenen Einrichtungen wie die Hector-Kinderakademie und die 2016 entstandene VHS-Jugend-Technikschule ergänzen", erklärt Erath. Während sich die Akademie ausschließlich um die Begabtenförderung von Grundschülern kümmere und die Technikschule mit offenen Kursen Kinder von sechs bis 16 Jahren betreue, solle das Jugendforschungszentrum auch für junge Erwachsene eine bessere Infrastruktur für Forschungsarbeiten bieten. "Das Zentrum ist die optimale Voraussetzung für die Teilnahme an Wettbewerben wie Jugend forscht", so Erath.

Dafür sei auch eine gute Zusammenarbeit mit den Schulen sehr wichtig. "Wir wollen auf diese zugehen und dort für das Forschungszentrum werben", betont Erath. Die Lehrkräfte sollen, je nach Projekt, themenabhängig ausgewählt werden. So könnten dies beispielsweise externe Betreuer aus passenden Betrieben sein. Um den wissenschaftlichen Bereich abzudecken, werde eine Zusammenarbeit mit Dozenten der Hochschule Albstadt-Sigmaringen angestrebt.

Schon bei dem Besuch in Nagold war von einer möglichen Kooperation der zwei Forschungszentren die Rede: "Ziel ist es, die zwei Zentren thematisch so abzustimmen, dass eine optimale Zusammenarbeit stattfinden kann."