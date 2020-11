Balingen Beschimpft und bedroht

Nachbetrachtungen zum "Lichterspaziergang" am vergangenen Montag: Eingetroffen bin ich auf dem Marktplatz so gegen 18.30 Uhr. Mein erster Eindruck war, dass es mehr Polizei als Demonstranten gab. Diesmal 80 Beamte plus Pferde, am Montag zuvor waren es nur drei völlig passive Uniformierte.