19 junge Menschen haben Anfang September ihre Ausbildung bei der AOK Neckar-Alb begonnen. Nun sammeln die Berufsanfänger Erfahrungen in der Kundenberatung bei den Kundenzentren. Von Anfang an lernen sie ihre künftigen Arbeitsplätze und die neuen Kollegen kennen. Daneben findet die schulische Ausbildung im AOK-eigenen Bildungszentrum in Pfedelbach-Untersteinbach sowie in der Berufsschule statt. "Wir brauchen talentierte und engagierte junge Menschen, die verstehen, dass der Kunde bei uns im Mittelpunkt steht und wir alles für seine gesundheitliche Versorgung tun", betont Ausbildungsleiterin Alwina Schleinin. Foto: AOK