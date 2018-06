Balingen Beide Verteidiger haben Bedenken: Verhandlung wird vertagt

Hechingen/Balingen (gu). Keine neue Entwicklung gab es am Mittwoch in dem Verfahren gegen die beiden Geschäftsführer und einen Mitarbeiter eines Balinger Entsorgungs-Unternehmens, die in großem Stil Fäkalien sowie Öl- und Fettabscheiderinhalte illegal in der öffentliche Kanalisation entsorgt haben sollen (wir haben berichtet). Die Verhandlung wurde auf Antrag der Verteidigung vertagt.