Balingen Bei Schäfers geht’s um mehr als die Wurst

Aufhören? Nein. Aber Überstunden baut er mittlerweile ab

Es ist aber auch ein hartes Geschäft: An Markttagen in Balingen stehen Rudolf und Ruth Schäfer morgens um 3 Uhr auf, richten den Wagen und die Ware. Um 5 Uhr sind sie auf dem Marktplatz, direkt vor der Stadtkirche, bei Wind und Wetter. Um 8 Uhr braten die ersten Würste im Fett.

Was macht eine gute Bratwurst aus? Dass sie, sagen die Schäfers, zuallererst von Qualität sei: Von Beginn an bis heute beziehen sie ihre Würste von demselben Metzger. Ins Fett kommen Zwiebelringe. Und wer eine Currywurst isst, der bekommt eine Sauce dazu, die Rudolf Schäfer persönlich und nach Geheimrezept zusammengerührt hat. Selbstbewusst sagen die Schäfers zudem, dass ihre Würste so gut seien, "weil wir sie verkaufen!"

Am Stand haben sie eine klare Rollenverteilung: Rudolf Schäfer ist für die bisweilen frechen Sprüche und damit für die gute Laune zuständig, Ruth Schäfer übernimmt den klar serviceorientierten und freundlichen Part: "Guten Appetit, vielen Dank – und einen schönen Sonntag!" Auch wenn sie das Geschäft mittlerweile teilweise an Sohn Oliver übergeben haben, so denken die 69-jährige Ruth und der 81-jährige Rudolf Schäfer nicht ans aufhören. Sie sagt über ihren Mann, dass er ohne den Markttrubel nicht leben könne: "Er braucht das wie die Luft zum Atmen." "Noch 50 Jahre" wolle er das machen, sagt Rudolf Schäfer, lacht, und schiebt hinterher: Zu viel arbeiten sei nix, gar nicht mehr arbeiten sei aber auch Käse.

Nur ein wenig kürzer getreten ist er mittlerweile. Nach dem Aufbau zieht sich Rudolf Schäfer in ein Kaffee zurück und liest bis 9 Uhr ausgiebig Zeitung; seine Frau ist dann am Stand alleine. Wer sie fragt, wo denn ihr Mann sei, bekommt zu hören: "Der baut gerade Überstunden ab."