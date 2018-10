Balingen Bedarf an Tagesmüttern nimmt zu

Die Tagesmütter leisteten, so Pauli, einen wichtigen Beitrag dabei, Kinder gut zu betreuen und trügen somit zur Familienentlastung bei. Ingrid Musen, Fachbereichsleiterin Kindertagespflege und Geschäftsführerin des Jugendfördervereins Zollernalbkreis, beglückwünschte die Teilnehmerinnen zu ihrem Abschluss: Sie hätten die über ein Jahr andauernde Qualifizierung trotz des Spagats zwischen Kurs, Familie und beginnender Tagesmuttertätigkeit gut gemeistert.

Musen betonte die gute Kooperation mit dem Landkreis. Vieles sei gemeinsam auf den Weg gebracht worden. Sie dankte den Kommunen für den Zuschuss, den sie an Tagesmütter für Kinder unter drei Jahre, zum Teil auch für ältere Kinder, bezahlen.

Im Zollernalbkreis werden aktuell 310 Kinder von 130 Tagesmüttern und -vätern betreut. Davon sind 191 unter drei Jahre alt. Der Bedarf an Betreuungsangeboten für Kindern unter drei Jahren sei in den vergangenen Jahren stetig angestiegen, sagte Musen. Stellenweise gebe es in einzelnen Kommunen kaum freie Kindertagespflegeplätze. Tagesmütter seien häufig mit fünf Tageskindern ausgebucht. Daher würden für den Zollernalbkreis weitere Tagespflegepersonen gesucht.