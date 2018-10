Balingen Bauen, Finanzierung und Erbrecht

Manfred Bender von der Volksbank Hohenzollern-Balingen und Jürgen Staib von der Sparkasse Zollernalb heben die Immobilienfinanzierung mit Fördermöglichkeiten wie das Baukindergeld und die Wertermittlung von Gebäuden hervor. Auch Wohnen im Alter sei ein wichtiges Thema. Björn Vollmers von der Firma Denkinger weist auf das Wohnbauprojekt "Am Etzelbach" in Balingen hin, das in der Stadthalle vorgestellt werde. Architekt Thomas Arndt ist von Anfang an bei der Messe dabei, deren Konzept er als "genial" bewertet. So gebe es auch jedes Jahr zahlreiche Rückmeldungen von den Besuchern.

Wasser, Strom, Gas, Smart-Home und Elektromobilität: Die Stadtwerke Balingen, so Michael Reiß und Harald Eppler, seien beim Bauen immer mit dabei. Und Walter Zanker von der Wohnbaugenossenschaft Balingen zeigt sich bemüht, preiswerten Wohnraum für unter sieben Euro pro Quadratmeter zu schaffen. Bei der Messe würden die neuen Projekte in Frommern, am Mühltor und in der Eckenfelderstraße vorgestellt. Mietwohnungen entstünden im "Roßnägele".

Die Immobilientage sind am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Stadthalle geöffnet. Der Eintritt kostet drei Euro, ermäßigt zwei Euro. Unter 16 Jahre ist der Eintritt frei. Der "Hirschgulden" bewirtet.