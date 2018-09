Balingen Bauarbeiten sollen bis Mitte Oktober beendet sein

Im ersten Abschnitt waren unter anderem Leitungen in der Neuen Straße vom Rathaus bis zur Herrenmühlenstraße verlegt worden. Zur Versorgung der umliegenden städtischen Gebäude und der Wohnhäuser am Mühltor in Klein-Venedig folgte der Einbau eines Blockheizkraftwerks und eines Gaskessels im Gebäude der Stadtkämmerei. Letzterer soll die Energieversorgung auch im Winter sicherstellen. Beide Apparate liefern auch Wärme, wenn die Leitungen in der Neuen Straße von der Kreuzung Herrenmühlenstraße bis in die Schlossstraße verlegt sind.

Die Arbeiten dafür haben Mitte August begonnen. Mitte Oktober sollen sie beendet sein. "Das ist sportlich", ist sich der stellvertretende kaufmännische Leiter der Balinger Stadtwerke, Günter Mutscheller, bewusst. Doch er geht davon aus, dass der Termin eingehalten wird.

Parallel zu den Bauarbeiten werden derzeit bei den Stadtwerken für private Anwohner Angebote für den Wärmepreis erstellt. Die Bewohner waren bereits im Frühjahr über das Vorhaben informiert worden. Dabei warben die Stadtwerke dafür, einen Anschluss in die Gebäude legen zu lassen. "Damals haben auch einige ihr Interesse bekundet", sagt Mutscheller. Nun seien Gespräche im Gange, um zu konkreten Abschlüssen zu kommen.