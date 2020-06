Balingen Bau der neuen Eisenbahnbrücke macht Fortschritte

"Wir liegen gut in der Zeit", hält Mirko Kiel von der Firma Donges fest, der bisher die Bauleitung inne hatte und die Verantwortung nun an Carsten Hillig weitergegeben hat. Dieser war zuvor noch in Sachsen-Anhalt beschäftigt, wo er am Mittelland-Kanal eine neue Brücke eingeschwommen, sprich diese auf Pontons an ihren Bestimmungsplatz transportierte. Hillig ist ebenfalls sicher, dass der Zeitplan eingehalten werden kann, gibt aber zu bedenken: "Jede Brücke hat ihre Besonderheit."

Bahnverkehr wird für längere Zeit eingestellt