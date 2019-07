Balingen Bang Your Head ist längst ein Selbstläufer

"Oh we’re not gonna take it, no, we ain’t gonna take it, oh we’re not gonna take it anymore", schallt es aus der Unterführung bei der Sparkassen-Arena. Vier gut gelaunte Metalfans mit Bierbüchsen in den Händen machen sich in Richtung Messegelände auf. Dort legen gerade Arbeiter letzte Hand an den Bühnenaufbau. Armdicke Stromkabel werden verlegt und mit Panzerband fixiert. Andere Männer wuchten Bierfässer durch die Gegend.

Alles geht zügig vonstatten, denn am Mittwochabend treten mit Grave Digger und Warkings die ersten Bands beim Warmup des 24. Bang- your-Head-Festivals auf dem Balinger Messegelände auf. Dafür haben sich die vielen Aufbauhelfer tüchtig ins Zeug gelegt. "Wir waren überrascht, wie gut das dieses Jahr gelaufen ist", sagt Horst Franz, der Veranstalter des Bang your head.

Längst ist das Festival ein Selbstläufer geworden, hat sich mittlerweile einen festen Namen in der Musiklandschaft geschaffen. Seit vor 24 Jahren die erste Ausgabe in der Stefan-Hartmann-Halle in Tübingen-Hirschau über die Bühne ging sind inzwischen mehr als 400 Bands unter dem Bang-your-head-Banner aufgetreten.