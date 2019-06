Balingen Großes Volksfest steht in den Startlöchern

Gerhard Drodofksy bückt sich, hebt einen rostigen Nagel vom staubigen Boden des Messegeländes auf, hält ihn für einen Moment prüfend zwischen Daumen und Zeigefinger und steckt ihn ein. "So etwas mache ich nebenbei dann auch noch", sagt er und grinst: "Denn wenn da ein Auto drüber fährt, dann wird es richtig teuer." Drodofsky kennt den Festplatz. Er weiß, welche Attraktion und Bude wo zu stehen hat, und was, wie der rostige Nagel, weg muss. Zum 20. Mal hat der Vermessungstechniker im Ruhestand den Plan erstellt, auf dessen Grundlage das Volksfest aufgebaut wird. Insgesamt 16 Volksfeste betreut er im Jahr, darunter jene in Heilbronn und Göppingen und früher auch auf dem Cannstatter Wasen. Wenn die Schausteller anreisen, weist er sie ein: Hier hin die Attraktion, nach dort drüben die Campingwagen, und dann noch Wasseranschluss und Stromleitung verlegen.

"So ruhig wie jetzt gerade ist es hier nur in der Mittagspause", erzählt er. Vereinzelt laufen an diesem Montagvormittag Männer zwischen den Fahrgeschäften hin und her. Viele sind oberkörperfrei, denn die Juni-Sonne brennt auf den schattenlosen Platz. Am Kinderfahrgeschäft "Formel 1" ist die Achterschleife noch hochgeklappt, die Außenwand der "Schokofrüchte" wird gerade poliert, und vor der Geisterbahn "Fahrt zur Hölle" baumelt ein Erhängter im Wind. Der Schießbudenbetreiber repariert seine Gewehre: den Kolben und den Abzug. Und natürlich müsse man die Gewehre feinjustieren. Das übernehme er selbst, er sei Sportschütze, er wolle schließlich sicherstellen, dass man auch gut mit ihnen treffen könne.

Gerhard Drodofsky zeichnet auf seinem Plan immer zuerst die großen Attraktionen ein, die am meisten Platz brauchen, und füllt dann mit kleineren Ständen auf. "Gute Planung ist das A und O", sagt er.