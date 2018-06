Balingen Balinger U23 muss weiter bangen

Eine 0:4-Klatsche gegen die als Absteiger feststehende TSG Öhringen setzte es für Albstadt im letzten Heimspiel der Saison. "Die letzten Niederlagen sind immer knapp ausgefallen. Jetzt haben wir mal einen richtigen Streifen gekriegt – eine 0:4-Niederlage gegen Öhringen hätte ich nicht für möglich gehalten. Es fällt mir schwer, überhaupt etwas Positives aus diesem Spiel mitzunehmen", sagt Albstadts Trainer Alexander Eberhart. "Aggressivität und Laufbereitschaft waren nicht vorhanden, hinzu kamen noch individuelle Fehler. Unsere fünf eigenen Chancen haben wir kläglich vergeben. Vier, fünf Totalausfälle waren nicht zu kompensieren", ärgerte sich Eber­hart.

Nach der 0:2-Niederlage gegen den FV Ravensburg II hängt der Klassenerhalt der TSG Balingen II in der Landesliga weiterhin am seidenen Faden. Jonas Klawitter traf für die Gäste in der Nachspielzeit der ersten und der zweiten Hälfte. "Ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Unser Spiel war eine Klasse besser als gegen den TSV Berg. Vom Engagement her kann ich der Mannschaft kein Vorwurf machen. Wir hätten aber unsere Chancen besser nutzen müssen. Ravensburg II ist eine gute Mannschaft, die immer gefährlich war, wenn wir in der Defensive ungeordnet waren", sagte Balingens Interimstrainer Alexander Schreiner. Als "Knackpunkt" erachtete er den vergebenen Elfmeter von Kenyan Price (75.).

Der TSV Straßberg hingegen gewann sein letztes Heimspiel der Saison deutlich. Mit 4:1 bezwang das Team von Trainer Oliver Pfaff den TSV Eschach. "Wir waren die klar bessere Mannschaft und haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen", sagte Pfaff. Zur Pause stand es noch 1:1. Aus der Kabine kamen die Straßberger mit viel Elan und schlugen in der 49. und der 54. Minute gleich zweimal zu. "Die beiden Tore kamen zum richtigen Zeitpunkt", so Pfaff, dessen Team durch den überragenden Franz Hahn auch noch den vierten Treffer nachlegte. Von den Eschacher kam offensiv bis auf einen Lattenfreistoß nur relativ wenig. "Eschach war nach drei Spielen in sechs Tagen platt", bemerkte Pfaff.