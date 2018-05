Balingen Balinger Turner freuen sich auf viele Wettkämpfe und das Miteinander

Die an der badischen Bergstraße gelegene Stadt ist erstmals Gastgeber des Landesturnfestes, das vom Schwäbischen und vom Badischen Turnerbund gemeinsam ausgerichtet wird. Dazu werden rund 12 000 Teilnehmer aus dem ganzen Landerwartet, darunter 45 Turner der TSG Balingen.

Angeführt wird die Balinger Delegation, die am Mittwochnachmittag von der Bizerba-Arena aus aufbrechen wird, von den Oberturnwartinnen Constanze Ballé und Denise Seemann, dem Trainer der erfolgreichen Mädchenriege Rudi Bareth, sowie der stellvertretenden Abteilungsleiterin Claudia Bareth. Wie schon bei zurückliegenden Turnfesten sind es vor allem die Mädchen von Trainer Bareth, die das Gros der Balinger Reisegruppe stellen, gehen doch allein 25 Mädchen in den ausgeschriebenen Wahlwettkämpfen und den Baden-Württembergischen Landesbestenkämpfen an die Geräte. Daneben sind aber auch immer wieder ehemalige ältere Aktive mit von der Partie, für die die Turnfestteilnahme ein willkommenes Wiedersehen bietet – einer reist deswegen extra aus Leipzig an.

Nach der Devise "Turnfest lässt sich nicht in Worte fassen, man muss es erleben!" wollen die TSG-ler aber ihren Schwerpunkt nicht nur auf die sportliche Seite des Landesturnfestes legen. Nach einer glanzvollen, aber auch kräftezehrenden Oberligasaison, vielen Einzelwettkämpfen und vor einer sicherlich strapaziösen Regionalligasaison soll der Besuch für die Aktiven auch eine Belohnung und ein Ausgleich für fleißiges und hartes Training im Laufe eines Sportjahre sein.