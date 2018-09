Der Landeshauptstadt Stuttgart haben die Balinger Postsenioren einen Besuch abgestattet. An der Fahrt nahmen 43 Personen teil. Im Schweinemuseum erfuhren die Teilnehmer Interessantes, Faszinierendes und auch Kurioses über die Tiere. Nach dem Mittagessen ging die Fahrt weiter zum SWR. Bei einer dreistündigen Führung erfuhr man viel darüber, wie in den Studios gearbeitet wird. Die Technik ist für einen Laien fast unvorstellbar. Mit neuen Eindrücken fuhr man wieder zurück in die Heimat. Der besondere Dank aller Teilnehmer galt Alfons Gsell und Rolf Faiss, die die abwechslungsreiche Ausfahrt organisiert hatten. Foto: Privat