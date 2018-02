Balingen Balinger Nachwuchsmannschaften dominieren

Ungeschlagen den Gruppensieg in Walddorfhäslach holten sich die C-Junioren der TSG Balingen mit Siegen gegen Olympia Laupheim (1:0), JFG Oberes Donautal (4:0), TSG Ehingen (2:1) sowie einem 0:0 gegen die SG Asch-Sonderbuch. Auch der TSV Frommern erreichte souverän die Zwischenrunde. Die Schwarz-Gelben feierten nach Unentschieden gegen den SSV Ulm (1:1), VfB Friedrichshafen (0:0) und Young Boys Reutlingen (0:0) Siege gegen TSV Weitingen (2:0), SG Baar (2:1) und SG Sigmaringen/Hohenzollern (2:0) den zweiten Rang. Die SG Winterlingen hat als drittes Team im Bunde ebenfalls die nächste Runde erreicht. In Illertissen belegten die Grün-Weißen nach Siegen gegen SG Ehingen-Süd (2:1), FV Ravensburg (2:0) sowie Unentschieden gegen TSV Neu-Ulm (1:1), TSG Münsingen (1:1), SV Weingarten (0:0) und SG Mettenberg (1:1) Rang zwei.

Auch die D-Junioren der TSG Balingen sicherten sich in Tettnang ungeschlagen Rang eins in ihrer Gruppe und sind auch in der nächsten Runde dabei. Nach einem 1:1 gegen den SV Glatten gelangen den Eyachstädtern Erfolge gegen SV Weingarten (3:0), SSV Reutlingen (5:0), SG Rot an der Iller (2:0) und SG Pfaffenhofen. Ebenfalls in Tettnang am Ball waren die D-Junioren des TSV Frommern, die aber nach Niederlagen gegen SV Zimmern (0:2), SG Ehingen-Süd-Rottenacker (0:2), und FV Ravensburg (0:5) bei Siegen gegen TV Derendingen (2:1) und TSV Blaustein (1:0) einen der ersten drei Plätze verpassten.

Das gleiche Schicksal ereilte die SG Eyachtal-Haigerloch, die den Heimvorteil in der Witthauhalle nicht nutzen konnte. Lediglich gegen die TSG Ehingen reichte es zu einem 1:1; ansonsten kassierten die SG-Kicker nur Niederlagen gegen SV Ochsenhausen (0:1), TuSErgenzingen (0:4), VfL Pfullingen (1:2) und BSV Schwenningen (0:2).