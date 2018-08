Balingen Balinger Nachwuchs ist starke Truppe

Mitglied der Jugendwehr kann sein, wer mindestens zehn Jahre alt ist. Ab 17 kann man bei der aktiven Wehr mittrainieren, ab 18 ist man, die bestandenen Prüfungen vorausgesetzt, einsatzbereit.

Um das zu werden, absolvieren die Jugendlichen an den regelmäßigen Dienstabenden Übungen und büffeln Technik. Doch nebenbei, so versichern es die Jugendwarte, kommt Spiel und Spaß nicht zu kurz. Neben feuerwehrspezifischen Aktionen, erklärt Schorrer, spiele in der Jugendarbeit die Wertevermittlung eine große Rolle, getreu dem Kodex der baden-württembergischen Feuerwehr: Kameradschaft, Respekt, Verantwortung und Toleranz.

Für die Nachwuchssicherung habe die Jugendfeuerwehr eine enorme Bedeutung, sagen Schorrer, Hafenmayr und Häusel: Seit der Gründung vor 30 Jahren sind im Schnitt sieben Jugendliche pro Jahr in die Einsatzabteilungen gewechselt. Festgestellt haben sie, dass, wer einmal dabei ist, auch dabei bleibt: Wer schon in jungen Jahren Mitglied der Feuerwehr ist, bleibt es in den meisten Fällen über viele Jahre.

Die Jugendfeuerwehr ist zudem, das zeigen die Beispiele der bisher sechs leitenden Jugendwarte, ein Reservoir, aus dem Menschen mit besonderen Verantwortungsbewusstsein und Führungswillen hervorgehen: Gründungs-Jugendwart Peter Rist ist heute noch als Gerätewart in Balingen aktiv. Thomas Gührs ist heute Gesamtkommandant, Frank Espenlaub Kommandant der Weilstettener Abteilung, Konrad Bonislaws­ki bis heute der Balinger Abteilung treu. Jochen Rapp ist stellvertretender Kommandant der Balinger Abteilung sowie stellvertretender Gesamtkommandant, und Manuel Gogoll blieb der Frommerner Wehr treu.

Einen Namen gemacht hat sich die Balinger Jugendfeuerwehr derweil auch durch ihr Ausbildungssystem "BalFeu": Mit Legomännchen kann damit das Vorgehen und richtige Verhalten bei Löschangriffen oder technischen Hilfeleistungen prima und insgesamt viel besser als nur mit trockenen Erklärungen erläutert werden. Damit habe man "sehr gute Erfahrungen gemacht", sagt Markus Häusel, von Beruf Lehrer und von daher an pädagogischen Fragestellungen besonders interessiert. Die mit den Lego-Männchen gezeigten Taktiken würden sich bei Kindern und Jugendlichen sehr gut einprägen, sagt er.

Mittlerweile mehr als 100 Nachwuchsfeuerwehren aus ganz Deutschland haben das Balinger Ausbildungssystem mit den kleinen Figuren übernommen. Und Auszeichnungen hat es dafür auch schon gegeben, unter anderem den siebten Platz beim bundesweiten Wettbewerb "Goldenes Sammelstück" des Feuerwehr-Magazins.

Eine weitere Auszeichnung steht demnächst an: "BalFeu" hat beim bundesweiten Wettbewerb "IF-Star" der öffentlichen Versicherer den dritten Platz erreicht. Die Balinger erhalten die Auszeichnung Ende September in Erfurt. Zwei Wochen nach dem Geburtstag ist es quasi das krönende Geschenk.

Das Jubiläum 30 Jahre Jugendfeuerwehr in Balingen wird am Samstag und Sonntag, 15. und 16. September, gefeiert. Am Samstag erfolgt ab morgens die Abnahme der Jugendflamme, dazu stehen ab 14 Uhr die Hauptübung bei den Stadtwerken sowie bei einer Feuerwehrolympiade auf dem Endinger Sportplatz bunte Spiele auf dem Programm. Der Festakt zum Jubiläum beginnt am Samstag um 16 Uhr in der Endinger Turnhalle. Am Sonntag geht es mit einem bunten Programm für die Nachwuchskräfte weiter.