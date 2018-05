Unter dem Motto "Gemeinsam sind wir stark" sind nun neun junge Leute von Pfarrerin Birgit Wurster und Pfarrer Martin Schöberl in der Balinger Stadtkirche konfirmiert worden. Im Gottesdienst führten die Konfirmanden ein von ihnen selbst geschriebenes Anspiel zum Gleichnis des barmherzigen Samariters auf, das sie auf die heutige Zeit übertragen hatten. Musikalisch umrahmten die Band "The Ship" unter der Leitung von Peter Völkle und Bezirkskantor Wolfang Ehni die Feier. Pfarrer Schöberl war extra aus seiner neuen Gemeinde angereist, um bei der Gruppe zu sein, die er auch am Anfang des Konfirmandenjahrs begleitet hat. Foto: Privat