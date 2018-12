Eine Winterwanderung haben die Mitglieder der Bergsteigergruppe Balingen unlängst unternommen. Vom Schützenhaus Frommern ging es unter der Leitung von Rainer Willmer durch die "Hölle" in Richtung Stockenhausen und unterhalb des Wannentals weiter nach Zillhausen. Entlang des Büttenbachs führte der Weg die Gruppe weiter nach Streichen und über das Heselwanger Sträßle in Richtung Höchst, hinab zum Böllbach und am Kapf vorbei zurück zum Ausgangspunkt. Zum Abschluss wurde dann noch im Schützenhaus eingekehrt. Foto: Schöller