Balingen Balinger Berge, dazu Waagen und Gewichte

Balingen-Frommern. Damit geht die Aktion "Freundliches Balingen" des Vereins Freiraum – Balingen kreativ in eine neue Runde: Nachdem die ersten bunten Stromkästen im Stadtgebiet von den Stadtwerken finanziert worden seien, sind jetzt "private Kästen" an der Reihe: Er sei von Albert Sauter, dem Geschäftsführer von Kern & Sohn, angesprochen worden, sagt Bernhard Jung vom Verein Freiraum. Und der wiederum wandte sich an Hanna Keul. Die Malerin und Kunstlehrerin, die derzeit in Elternzeit ist, sagte gerne Ja, mit einer Einschränkung: Malen kann sie nur, wenn der zehn Wochen alte Joshua, der neben ihr im Kinderwagen liegt, nicht zu laut protestiert. Und wenn "die Oma für den Großen Zeit hat". Jasper ist drei Jahre alt.

Mit anderen Worten: Es geht mit dem Stromkasten an der Einfahrt zur Firma Kern & Sohn nur langsam voran. Voraussichtlich werde es noch einige Wochen dauern. Aber, meint sie lachend, dass das Bild nur langsam Gestalt annehme, sei nicht schlimm. So könnten die Vorbeigehenden die Entwicklung verfolgen: "Das hat ja Street-Art an sich: Sie ist nicht starr, sie lebt von Veränderungen." So habe sie zum Beispiel nicht geplant, auf die Rückseite des Kastens eine Ansicht des Firmengebäudes zu malen. Dann habe ihr dreijähriger Sohn begonnen, den Kasten von hinten zu bepinseln. "Ich musste aufpassen, dass er nicht auch noch den Laternenpfosten anmalt", sagt sie. Wie die Künstlerin, die hauptsächlich auf Porträts spezialisiert ist, zu den Stromkästen kam? Sie habe schon immer gerne gemalt, sagt sie. Das Meiste habe sie sich selbst beigebracht, Matze Bartl aus der Kunstszene gekannt. "Und als es um die Kästen ging, hat er unter anderem auch bei mir angefragt".

Für Hanna Keul ist es nach dem Stromkasten am Zollernschloss der zweite innerhalb des Balinger Street-Art-Projekts. Und wie beim ersten Kasten werden auch hier Balinger Motive verwendet: die Umrisse der Balinger Berge, und davor Waagen und Gewichte, die für die Waagenstadt, aber auch für die Firma Kern & Sohn stehen. Vielleicht, meint sie, werde es vor den blauen Berger zwei Waagschalen in Gold geben. Wer weiß?