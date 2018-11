Balingen Balingen zeigt "World Press Photo"

Balingen. Die Ausstellung auf die Beine stellen wird die Balinger Volkshochschule (Vhs). Sie hatte für 2019 einen Themenschwerpunkt Fotografie vorgesehen und wollte dazu auch eine Ausstellung zeigen. So stießen Vhs-Chef Ottmar Erath und seine Mannschaft auf die World Press Photo Foundation, eine unabhängige, gemeinnützige Organisation für Fotojournalismus mit Sitz in den Niederlanden. Die Stiftung veranstaltet jährlich den weltweit größten Wettbewerb für Pressefotografie. Zu sehen sind Fotos von den Brennpunkten aus aller Welt, die manchmal auch fast unbekannte Geschichten erzählen und so für internationale Aufmerksamkeit sorgen. Die preisgekrönten Bilder werden in einer Wanderausstellung gezeigt, die in mehr als 80 Städten auf der ganzen Welt zu sehen ist. In Deutschland ist die Schau bisher immer in Hamburg, Berlin, Dortmund, Hannover und Oldenburg zu Gast gewesen.

Gemeinderat entscheidet

Und weil fragen bekanntlich erst einmal nichts kostet, waren die Balinger Vhs-Leute so frech, einmal nachzuhaken, ob die Ausstellung nicht auch hier vor Ort stattfinden könnte, im vergleichweise kleinen Balingen. Man nahm Kontakt auf mit den Veranstaltern der Ausstellung in Oldenburg, der Medienagentur Mediavanti, diese fragte bei der Stiftung in den Niederlanden nach – und siehe da: Es klappt. Vom 29. Juni bis 22. Juli kann die Schau in die Zehntscheuer kommen, die als einziger Ausstellungsort in Balingen dafür geeignet und auch noch frei ist.