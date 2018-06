Balingen Balingen tritt in die Pedale

Balingen. Die Konzeption umfasst rund 30 einzelne Vorhaben, dank denen Fahrten mit dem Rad sowie Spaziergänge in Balingen künftig deutlich geschmeidiger als bisher vonstatten gehen könnten. Insbesondere sollen die bereits bestehenden Wege miteinander vernetzt und so durchgängige Verbindungen durch die Kernstadt sowie Anbindungen nach Süden und nach Norden geschaffen werden.

Ziel sei es, so Köhler, das Wegenetz bis zur Gartenschau im Jahr 2023 möglichst weit voranzubringen. Die grob geschätzten Gesamtkosten für alle Einzelmaßnahmen belaufen sich auf rund fünf Millionen Euro; die Stadtverwaltung hofft auf Zuschüsse.

Von besonderer Bedeutung seien dabei die angedachten Verbindungen nach Frommern und Weilstetten sowie in Richtung Ostdorf und Engstlatt erntlang der Eyach, die sogenannten Anbindungsprojekte Nord und Süd. In Richtung Norden wird das Vorhaben ein wenig knifflig, weil die Bahn nach Darstellung von Köhler plant, in den Jahren 2021/22 eine neue Brücke über die Eyach zu erstellen und dadurch das marode jetzige Bauwerk zu ersetzen – sobald das erledigt ist, könnte der neue Radweg folgen und damit pünktlich zur Gartenschau fertig sein. Vorausgesetzt natürlich, die Bahn ist ihrerseits pünktlich. In Richtung Süden wiederum sollen neue Wege nach Frommern und Weilstetten sowie ein Rundweg durchs Wolfental entstehen.