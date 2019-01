Balingen Balingen stärkt Krippen-Personal

Auch Oberbürgermeister Helmut Reitemann lehnte den Antrag ab: Eine bessere Personalausstattung der Krippen sei zweifellos notwendig, müsse aber landeseinheitlich vollzogen werden. Balingen habe sich bisher an die Landes-Regelungen gehalten und solle das weiterhin tun. Neuen Regeln stehe man indes "offen gegenüber", so Reitemann. Dazu meinte Dietmar Foth, dass das Land zwar zuständig sei, man aber nicht immer auf das Land warten müsse. Im übrigen, merkte er süffisant an, sei Balingen mit dem beitragsfreien ersten Kindergartenjahr seit Jahren auf einem Sonderweg.

Einstimmig fiel nach dem knappen "Ja" für die Erhöhung des Personals in den Krippen die Entscheidung über die künftige Eingruppierung von Zweitkräften in Kindertagesstätten aus: Diese werden in Balingen künftig in Entgeltgruppe S 7 eingruppiert und nicht mehr in S 4. Das sei notwendig, so Harry Jenter, weil S 4 von Bewerberinnen nicht mehr akzeptiert werde – und auch nicht mehr akzeptiert werden muss, weil umliegende Städte und Gemeinden Zweitkräfte bereits übertariflich bezahlen. Die Mehrkosten infolge dieses Beschlusses liegen bei rund 92 000 Euro im Jahr; dazu kommt die Beteiligung für die Kosten der freien Träger. Und auch für diese Entscheidung spendeten die Erzieherinnen in der Stadthalle viel Beifall.