Balingen "Balingen digital" soll bis zur Gartenschau mobilisieren

Das Digitalisierungsprojekt wird mit 40 000 Euro vom Land Baden-Württemberg gefördert. Mit der Bewilligung des Gelds soll das Konzept "Balingen digital" nun vor allem mit Blick auf die Gartenschau forciert angegangen werden. Das Projektteam werde sich bald an die Arbeit machen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

"Balingen digital" beinhaltet verschiedene Ansätze: So plant die Stadt bis zur Gartenschau 2023 für Bürger und Besucher ein umfassendes digitales Serviceangebot, in dessen Zentrum die Elektromobilität stehen soll. Fahrzeuge sollen von einem Flottenmanager gesteuert und so geleitet werden, dass die Nutzer die gebuchte Transport- oder Lade-Leistung zur richtigen Zeit am richtigen Ort vorfinden. Die dafür notwendige Ladeinfrastruktur soll in das "Virtuelle Kraftwerk" der Stadtwerke Balingen integriert werden und damit das Verteil- und Übertragungsnetz stabilisieren.

Das beantragte Projekt stellt einen von einem Bildungskonzept unterstützten Agenda-Prozess dar, bei dem Akteure aus der Bürgerschaft und der Wirtschaft ihre Expertise sowie Interessen in die Planung einbringen können, was sowohl die Qualität als auch die Akzeptanz vor, während und nach der Gartenschau erhöhen wird.