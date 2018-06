Balingen Balingen denkt über Querbau nach

Balingen. "Wir haben festgestellt, dass unter den Bürgern erhebliche Informationsdefizite bestehen", begründete Baudezernent Michael Wagner den Infoabend zum Bahnhofsvorplatz. Dass nur rund 30 Interessierte zu diesem Termin in die Stadthalle gekommen waren, liege wohl daran, dass es nicht die erste Veranstaltung ihrer Art sei, überlegte Wagner laut. Dabei sei der Bahnhofsvorplatz ein "maßgebliches Thema bei uns", wie Wagner betonte, und auch die Zuhörer zeigten reges Interesse.

Ein Datum rückte an diesem Abend immer wieder in den Vordergrund: 2023 – das Jahr, in dem in Balingen die Gartenschau stattfindet. Eine halbe Million Besucher erwarte die Stadt laut Wagner dann, 20 Prozent, also 100 000, könnten mit der Bahn anreisen. Zudem passierten aktuell rund 11 000 Fahrzeuge täglich den Bereich Bahnhofsstraße. "Die Stadt gibt hier ihre Visitenkarte ab", sagte Wagner, weshalb dieser Bereich aufgewertet werden müsse.

Die soll auf Grundlage des Siegerentwurfs aus dem städtebaulichen Wettbewerb des Büros Holzwarth Landschaftsarchitektur mit Yellow Z aus Berlin geschehen. Dieser sieht zumeist versiegelte Flächen vor. Der Belag soll bis hinüber auf die andere Straßenseite fortgeführt werden, um zum einen die Autofahrer abzubremsen – Oberbürgermeister Helmut Reitemann sprach von Tempo 30 – und zum anderen den Bereich "optisch zusammen zu ziehen und eine neue Identität" zu stiften, erklärte Architekt Gerd Holzwarth. Hinsichtlich der Gartenschau regten einige Balinger weitere Grün- und vor allem Blühflächen an, was Holzwarth gerne als Anregung aufnahm.