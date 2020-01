Balingen Bald blitzt es wieder in Endingen

Allerdings, auch das stellt Keucher dar, kommen zu den reinen Geschwindkeitsverstößen mitunter zusätzliche Vergehen, die weitere Geldbußen nach sich ziehen. Etwa, wenn auf dem Bild erkannt wird, dass der Fahrer nicht nur zu schnell, sondern auch noch ohne Sicherheitsgurt oder mit dem Handy am Ohr unterwegs gewesen ist.

Mehr Verstöße seit 2017

Ein detaillierter Blick auf die Höhe der Bußgelder – und damit die Zahl der Verstöße – lässt erkennen, dass sich die Ausweitung der Tempo-30-Regelung auf der Bundesstraße 27 in Endingen durchaus bemerkbar macht. So waren es 7925 Verstöße und 87.100 Euro, die im Jahr 2014 fällig geworden sind, und 61.860 Euro (2161 Verstöße) im Jahr darauf. In diesen beiden Jahren galt Tempo 30 in Endingen nur nachts zwischen 22 und 6 Uhr; außerdem war die Messanlage in Fahrtrichtung Erzingen ab März und für den Rest des Jahres defekt.

Die Temporegelung änderte sich zum 1. Januar 2017: Seither gilt die Beschränkung auf Tempo 30 rund um die Uhr. Dementsprechend stieg die Zahl der Verstöße – 7674 – und die Höhe der Bußgelder – 166.880 Euro – in diesem Jahr deutlich an – und das, obwohl die Messanlage in Richtung Erzingen das ganze Jahr über nicht aktiv war. Im Jahr 2018 gingen die Zahlen wieder zurück (3741 Verstöße, Bußgelder in Höhe von 85.985 Euro).

Das könnte daran liegen, dass die Autofahrer sich mittlerweile an die neue Temporegelung gewöhnt hatten. Aber wohl eher auch daran, dass nicht nur die Messanlage in Richtung Erzingen ganzjährig weiter defekt war, sondern ab Anfang August 2018 auch diejenige in Richtung Balingen. Auch im vergangenen Jahr konnte die Anlage, weil technisch veraltet, nicht wieder in Betrieb genommen werden.

Besserung aus Sicht der Balinger Stadtkasse – aus jener von Autofahrern wohl eher nicht – ist indes in Sicht: Eine neue Messanlage, ein sogenannter Rundblitzer, ist bestellt. Die Säule soll in Richtung Ortsausgang Erzingen aufgestellt werden; sie misst Fahrzeuge in beiden Richtungen.