Balingen/Baierbsronn Falscher Arzt steht bald vor Gericht

Der angebliche Mediziner war auch in Baden-Württemberg tätig. So hatte er bis kurz vor seiner Verhaftung für wenige Wochen in einer Klinik bei Baiersbronn als Neurologe gearbeitet. Allerdings seien den Kollegen dort "handwerkliche Fehler" aufgefallen, wie eine Sprecherin der Klinik auf Nachfrage dieser Zeitung erläutert hatte. Daraufhin sei man skeptisch geworden und habe sich an die zuständige Ärztekammer gewandt. Dort wiederum hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine "Privatperson" auf den Mann hingewiesen, wie der Geschäftsführer der Bezirksärztekammer Nordbaden mitteilte. Zudem seien die Unterlagen des 36-Järhigen auffällig gewesen. Besonders die angebliche Facharzturkunde habe herausgestochen.

Ungereimtheiten in Unterlagen entdeckt

Inzwischen hätten die Ermittlungen ergeben, dass der Einzelhandelskaufmann auch versucht haben soll, in einer Klinik auf der Insel Borkum als Arzt anzuheuern. Dort habe er sich aber nur beworben und nie gearbeitet, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Auch in diesem Fall seien in den Unterlagen des Mannes Ungereimtheiten entdeckt worden.

Im Verfahren vor dem Amtsgericht wird sich der Angeklagte wegen gewerbsmäßigen Betrugs und versuchten gewerbsmäßigen Betrugs, Urkundenfälschung und Titelmissbrauchs verantworten müssen. Er soll demnach nicht nur als falscher Mediziner unterwegs gewesen sein, sondern sich auch einen Überziehungsrahmen in Höhe von 20.000 Euro für ein Konto bei der Apotheker- und Ärztebank erschlichen haben. Dazu soll er laut Anklage ein gefälschtes Schreiben, das angeblich von einer Sparkasse stammte, vorgelegt haben. Daraus ging hervor, dass ihm bei diesem Geldinstitut ein Kredit in gleicher Höhe gewährt worden sei, den er wiederum als Sicherheit für die Überziehungsmöglichkeit bei der Ärztebank angab. Daraufhin wurde ihm laut Staatsanwaltschaft der geforderte Rahmen eingeräumt. Doch den Kredit von der Sparkasse gab es nicht. Das Schreiben soll der Mann selbst erstellt haben.

Weil er zuletzt im Bezirk des Amtsgerichts Bensheim offiziell gemeldet war, wird ihm dort der Prozess gemacht. Allein bei gewerbsmäßigen Betrug liegt der Strafrahmen laut Gesetz zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Haft. Da allerdings vor einem Amtsgericht verhandelt wird, wo die Strafmaßbefugnis niedriger ist als bei Landgerichten, wären bei einer Verurteilung ohnehin höchstens vier Jahre Haft möglich. Auch eine Bewährungsstrafe könnte theoretisch verhängt werden.

Nächste Straftat gleich nach der Freilassung

Der 36-Jährige befindet sich seit Oktober wieder in Untersuchungshaft. Kurz nach seiner Festnahme war er zwar zunächst freigekommen und hatte eine Fußfessel zur Überwachung tragen müssen. Im Juni jedoch, wenige Monate nach seiner Freilassung, soll er den Betrug bei der Ärztebank begangen haben. "Als das herauskam, musste er wieder in Untersuchungshaft", so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.