Balingen Bahnhofsvorplatz: Querbau leicht überarbeitet

An einem wichtigen Detail des Holzwarth-Entwurfs, der allerdings auch in vielen anderen Wettbewerbsbeiträgen enthalten war, schieden sich indes die Geister: In dem auf dem Bahnhofsvorplatz vorgesehenen, den Raum klar strukturierenden und die derzeitige Bauruine Bahnhofsgaststätte ersetzenden Querbau gegenüber dem Gebäude Bahnhofsstraße 31 (Betten-Prinz) sahen beispielsweise Vertreter des Bürgervereins und viele ältere Balinger eine große Sünde. Befürchtet wurde, dass der Bau den Anblick des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes verschandeln würde. Holzwart & Co. haben den ursprünglichen Entwurf mittlerweile dahingehend überarbeitet, dass der Querbau etwas vom Bahnhofsvorplatz abgerückt wird. Ob das die Gemüter beruhigt?

Noch geklärt werden müssen bis zur Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes derweil zahlreiche Dinge, vor allem Grundstücksfragen. Mit den Eigentümern drumherum müssen Abstimmungen getroffen und Verträge geschlossen werden.

Im Kern geht es dabei wieder um den Bahnhofsvorplatz, der sich in Privateigentum von Peter Seifert befindet. Ziel der Stadtverwaltung ist es, den Bahnhofsvorplatz bis zur Gartenschau im Jahr 2023 fertigzustellen. Für die Platzgestaltung rechnet man mit Kosten von rund 1,5 Millionen Euro.