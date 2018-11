Balingen Bahnhofshotel kurz vor dem Start

Balingen. Das erste Zimmer, nachdem man die Treppe hinaufgestiegen ist, ist gleich ein Höhepunkt – manche würden vielleicht eher sagen: Kitsch pur. Die sogenannte Honeymoon-Suite für frisch Verheiratete wartet mit einem opulenten, goldverzierten Himmelbett auf. Im Raum stehen zudem geschmackvolle Holzmöbel, auf einem Tisch liegen Bücher. Genutzt wurde das Zimmer bereits, zwei Frischvermählte ließen sich darin fotografieren, erzählt Seifert.

Weitere acht Zimmer mit zusammen 16 Betten stehen im Obergeschoss des denkmalgeschützten Balinger Bahnhof-Gebäudes kurz vor der Fertigstellung. Zeichnen sich andere Hotels oft dadurch aus, dass alle Zimmer gleich aussehen, so zieht sich auch durch Seiferts Haus ein roter Faden: Jeder der Räume ist individuell, keiner gleicht dem anderen. "Ich habe keine Lust auf 08/15", sagt Seifert.

Neben der Honeymoon-Suite gibt es ein Poesie-, ein Musik-, in Anlehnung an die Städtepartnerschaft auch ein Royan-Zimmer. Natürlich, in einem Bahnhof-Hotel ist das fast schon ein Muss, kann man zudem in einem Schlafwagenabteil-Zimmer nächtigen oder aber im Bahnwärter-Zimmer, in dem sogar ein Koksofen steht, wenn auch nur zur Deko. Zwei der Zimmer lassen sich miteinander verbinden, etwa für den Fall, dass man als Eltern einen gewissen Abstand zum Nachwuchs wünscht oder als Ehegattin Ruhe vor dem schnarchenden Göttergatten benötigt.