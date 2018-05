Das Thema der Konfirmation in Engstlatt hat in diesem Jahr gelautet: "Bäume – welche Wurzeln hat mein Leben?" Es ging im Festgottesdienst um zwei Verse aus dem Buch Jeremia und um die Denksprüche der Konfirmanden. Zur Frage, was sie trägt und ihnen Halt gibt, hatten die Konfis selbst Bilder und einen kurzen Film erstellt. Ein Elternchor hatte sich gebildet und gestaltete gemeinsam mit dem Posaunenchor den Gottesdienst musikalisch. Konfirmiert wurden Samuel Eppler, Julian Gührs, Jan Niederwieser, Lukas Eberhard, Xaver Steimle, Joana Walz, Leonie Bieger, Jasmin Haug, Jasmin Pfaff und Samira Potyka. Foto: Miosge