Balingen Bäcker Thomas Koch kreiert besonderes Brot

"Der Stellenwert von Brot war früher viel höher als heute, was Ausdrücke wie ›Broterwerb‹, ›in Lohn und Brot stehen‹ oder ›Brötchengeber‹ zeigen", sagte Koch. Sein Ziel sei es, für das Handwerk und dessen Erzeignisse wieder mehr Wertschätzung zu erreichen. "Es war lange mein Traum, ein Brot zu erschaffen so wie früher: ehrlich und von hier", so Koch weiter. Er habe viel ausprobiert, vieles sei schiefgegangen, aber nun habe er "das beste Brot, das ich jemals gebacken habe" erschaffen: das Zollern-Brot.

Nach vielen Versuchen habe er sich für ein genetztes Brot entschieden, bei dem eine nasse Teigführung vorgenommen wird. Den dafür genutzten Dinkel "Zollernspelz", von Koch als "kostbarster Dinkel der Region" bezeichnet, baut der Wessinger Bauer Bernhard Mayer ohne chemische Pflanzenschutzmittel sowie nach strengen Richtlinien an. "Uns ist es gelungen, den Dinkel absolut sortenrein zu vermahlen, da ist kein Krümelchen Mehl von woanders drin", verspricht Koch. Der "Zollernspelz" sei standfest, verfüge über schöne Körner und sei somit sehr gut geeignet", fügt Landwirt Mayer an.

Gemahlen wird das Korn in der Rettenmaier-Mühle in Horb. "Zuerst wird der Spelz weggemacht, um ihn zu vermahlen, dann wird der Dinkel aufgereinigt und im Anschluss angefeuchtet. Danach kommt der Dinkel in die Mühle. 15 Vermahlungspassagen sind nötig, bis nur noch die Schale und das Mehl übrig sind", erläuterte Felix Holocher von der Mühle. Um Stärke ins Brot zu bringen, werden Kartoffeln vom Pfullendorfer Kartoffelhof Frick verwendet. "Es waren acht bis zehn Backversuche nötig, bis wir die ideale Kartoffel gefunden haben", informiert Isabell Koch: "20 Prozent Kartoffeln sind drin, ein enorm hoher Anteil." Dazu gesellt sich die Buttermilch eines Anbieters aus Ravensburg. Das für das Zollern-Brot verwendete mineralstoffhaltige, nicht raffinierte Steinsalz stammt aus den Alpen. Abgerundet wird das Ganze durch ein Brotgewürz, das laut Koch im Nachgang den Gaumen kitzelt. "Wir haben zu jedem Rohstoff einen direkten Ansprechpartner. Das schafft eine familiäre Atmosphäre. Die Zusammenarbeit in allen Bereichen ist sehr gut", lobt Koch.