Balingen Babakar Cham zeigt seine Bilder

Balingen. Gemalt hat Babakar Cham in seiner Heimat Gambia eigentlich nie. Vielleicht mal als Kind, mutmaßt er lachend. Erst als er nach Deutschland flüchtete und in Balingen den Künstler Mulugeta Tekle kennenlernte, entdeckte er sein künstlerisches Talent. Nicht nur er. Auch der Asylkreis war überzeugt von seinem Können und versprach ihm eine eigene Ausstellung in der katholischen Heilig-Geist-Kirche in Balingen. Seither sind nun zwei Jahre ins Land gegangen. Und Cham war fleißig. Am Freitag, 6. Juli, wird seine erste eigene Ausstellung mit einer Auswahl von rund 40 Gemälden eröffnet.