Balingen Fahrer nach Unfall auf B 463 außer Lebengefahr

Wie das Polizeipräsidium Tuttlingen am Freitag mitteilte, schwebe der 27-Jährige schon seit Dienstag nicht mehr in Lebensgefahr. Dennoch seien seine Verletzungen so schwer, dass er noch eine Weile im Krankenhaus bleiben müsse.

Warum der Mann am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem Lkw kollidierte, ist noch immer unklar. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln.

Bei dem Unfall wurden außerdem der Fahrer des Lastwagens und die Fahrerin eines weiteren Autos leicht verletzt. Die 51-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber noch am Montag wieder verlassen.