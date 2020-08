Balingen B 27: Zwei Menschen bei Unfall schwer verletzt

Gegen 05.30 Uhr fuhr ein 22-Jähriger die B 27 in Fahrtrichtung Balingen, als er auf Höhe Balingen-Engstlatt mit seinem Fiat aus bislang ungeklärter Ursache mehrfach in die Leitplanken krachte. Sein 20-jähriger Beifahrer und er zogen sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass sie zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Bei dem 22-jährigen Fahrer ergaben sich während der Unfallaufnahme Anhaltspunkte auf Alkoholeinfluss, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde.