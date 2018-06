Balingen Autokorsos nach den Spielen in Maßen erlaubt

Laut Jürgen Luppold, persönlicher Referent des Oberbürgermeisters, haben sich die Ordnungshüter der Stadt und der Polizei schon lange vor dem Anpfiff auf ein Vorgehen verständigt. So werden in Balingen Autokorsos grundsätzlich geduldet – sofern sich die Autofahrer und Passagiere an die Verkehrsregeln halten und das Spektakel nicht ausufert.

"Die Polizei wird am Abend nach einem Spiel vor Ort sein", sagt Luppold. Die Beamten seien auch befugt, einen Korso aufzulösen, sollte er länger dauern. Eine halbe Stunde räumt er den feiernden Fußballfans ein. Sollten sich Bürger über Ruhestörungen beschweren, werde man dem nachgehen.

Luppold kündigt auch an, dass der Bauhof Absperrmaterial an strategischen Punkten bereit stellen werde. Die Erfahrungen der vergangenen Welt- und Europameisterschaften zeigten laut Luppold: Bahnhofstraße, Wilhelmstraße, ein Stück der Friedrichstraße und der Innenstadtbereich werden besonders gern für Autokorsos genutzt. Die Fans seien aber auch auf der Ebert- und Charlottenstraße oder auf der Torbrücke unterwegs. Straßen während oder nach WM-Spielen schon vorweg abzusperren wie in Albstadt, sei in Balingen nicht geplant, versichert Luppold.