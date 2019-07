Balingen Autofahrer bei Unfall auf B 27 verletzt

Gegen 17.30 Uhr geriet ein der Fahrer eines Opel Corsa auf die Gegenfahrbahn. Just in diesem Moment kam ihm ein Mercedes entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Mercedes-Fahrer in den Straßengraben aus. Der Opel-Fahrer fuhr ebenfalls in den Graben und landete auf der angrenzenden Wiese.

Zum Zusammenstoß kam es nicht, der Opel Corsa schanzte jedoch über eine Bodenwelle, weshalb der Fahrer im Anschluss über Nackenschmerzen klagte. Er wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt, auch sein Auto war noch fahrbereit.