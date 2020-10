Balingen Autofahrer ärgern sich über Stau in der City

Jürgen Luppold, dem Pressesprecher der Stadt Balingen, ist das Problem bekannt. Deswegen sei anstelle dieser Kreuzung ein Kreisverkehr geplant, der möglicherweise nächstes Jahr angegangen werde. Eine Änderung der Ampelschaltungen an diesem neuralgischen Punkt werde schwierig, weil alle Lichtsignalanlagen aufeinander abgestimmt seien, so Luppold.

Noch bis 30. Oktober sollen die Bauarbeiten auf Sting- und Charlottenstraße dauern, wo die Firma Denkinger für ihre neuen Wohngebäude Leitungen verlegt und in die Straßen eingreift, so dass diese teilweise unpassierbar sind. So lange läuft laut Luppold die verkehrsrechtliche Anordnung, die das Unternehmen eingeholt hat. Wenn die Straßen wieder freigegeben sind, seien, so Luppold, Restarbeiten auf den Gehwegen zu erledigen, die aber den Straßenverkehr nicht tangieren dürften.