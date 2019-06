Balingen Ausstellung zeigt die besten Pressebilder

In einer Sonderausstellung werden zudem prämierte Produktionen aus dem Wettbewerb "Digital Storytelling" gezeigt – emotional und spannend erzählte Geschichten, die Bewegtbild, Fotografie, animierte Grafiken und interaktive Mitmachmöglichkeiten vereinen. Parallel zu der Ausstellung gibt’s ein buntes Rahmenprogramm mit Vorträgen, Diskussionen, Workshops und mehr.

Die Bilder zeigen eindringliche, mitunter verstörende Szenen. Man versteht sie oft nur, wenn man die Geschichte kennt, die dahintersteckt: Etwa jenes, das einen Mann zeigt, der verzweifelt versucht, die Pressefotografen zurückzudrängen, als das Verschwinden des saudi-arabischen Journalisten Jamal Kashoggi in Istanbul untersucht wird. Oder jenes der ehemalige Kämpferin der FARC-Rebellen in Kolumbien, die stolz ihre Schwangerschaft zur Schau stellt, nachdem sie während des Konflikts fünf Kinder verloren hat. Um einen besseren Zugang zu den Bildern zu ermöglichen, sind Führungen im Programm. Grundsätzlich empfiehlt die World Press Photo Foundation, dass Kinder unter 14 Jahren nicht ohne Begleitung Erwachsener die Ausstellung besuchen sollten.

Die Ausstellung auf die Beine stellen wird die Balinger Volkshochschule (Vhs). Sie hatte für 2019 einen Themenschwerpunkt Fotografie vorgesehen und wollte dazu auch eine Ausstellung zeigen. So stießen Vhs-Chef Ottmar Erath und seine Mannschaft auf die World Press Photo Foundation, eine unabhängige, gemeinnützige Organisation für Fotojournalismus mit Sitz in den Niederlanden, die den weltweit größten Wettbewerb für Pressefotografie veranstaltet. Die Bilder werden in einer Wanderausstellung auf der ganzen Welt gezeig; in Deutschland ist die Schau bisher immer in Hamburg, Berlin, Dortmund, Hannover und Oldenburg zu Gast gewesen.