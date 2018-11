Balingen Ausstellung ist Bildung, keine Kunst

Balingen. In der Zustimmung zu der Ausstellung in der Zehntscheuer mit Bildern des renommierten Wettbewerbs um den Titel des Pressefotos des Jahres waren sich die Ausschussmitglieder fraktionsübergreifend einig.

VHS-Leiter Ottmar Erath hatte ihnen überzeugend vermittelt, dass das Vorhaben in Süddeutschland einmalig wäre – die Wettbewerbsbilder wurden bislang nur im Norden gezeigt, beispielsweise in Oldenburg. Die Schau spreche vor allem ein Publikum junger Erwachsener an. Und selbst bei einer vorsichtigen Kalkulation der Besucherzahlen bliebe der auszugleichende Abmangel mit 30 000 Euro überschaubar. Zudem sei die Hälfte von 15 000 Euro veranschlagter Sponsorengelder der VHS bereits zugesagt. Damit hatte Erath die Bürgervertreter auf seiner Seite.

Dennoch wollten einige der Kommunalpolitiker zuvor einiges genauer wissen. Beispielsweise Alexander Maute (SPD): "Jetzt scheint Balingen doch noch seine Fotoausstellung zu bekommen", merkte er mit Blick auf die im Juni abgelehnte Schau in der Stadthalle an. Wie könne Balingen denn dem Projekt über den Ausgleich des Abmangels hinaus beispringen? Der Arbeitskreis Kunststadt habe ja bereits Ideen zur Unterstützung einer Ausstellung erarbeitet gehabt.