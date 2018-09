Der Jahresausflug des Skiclubs Weilstetten-Lochen hat an den Bodensee geführt. Nach einem Weißwurstfrühstück auf dem Haldenhof ging die Fahrt nach Überlingen und von dort mit dem Schiff weiter nach Unteruhldigen. Anschließend fand eine kleine Wanderung durch die idyllischen Weinberge oberhalb von Meersburg statt. Ein Höhepunkt des Ausflugs war die Weinprobe in Meersburg. Mit herrlichem Blick auf den See wurden unterschiedliche Weine probiert und Fragen rund um den Anbau und die Herstellung verschiedener Sorten beantwortet. Abgerundet wurde der Tag mit einem Abendessen in der Gutsschänke Meersburg. Foto: Skiclub